Zafos Xagoraris, geboren 1963 in Athen, lebt und arbeitet als Künstler und Professor an der School of Fine Arts in seiner Geburtsstadt. Für die documenta 14 hat er eine Outdoor-Installation am Kasseler Kulturbahnhof gestaltet.

"The Welcoming Gate"

"Χαίρετε!" steht auf einem Tor, griechisch für "Seid gegrüßt!" oder "Willkommen!", im Hintergrund hören wir griechische Musik und Sprachfetzen - Originalaufnahmen aus dem Jahr 1916. Die Geräusche aus der Vergangenheit vermischen sich mit lokalen Sounds aus dem Hier und Jetzt.

Xagoraris' documenta-Arbeit verweist auf ein altes Transparent, das 1916 am Görlitzer Bahnhof zur Begrüßung von rund 6.500 Soldaten und Offizieren des 4. griechischen Armeekorps aufgehängt worden war. Dort empfingen Görlitzer Bürger die griechischen Soldaten - inklusive Musikkapelle und Parade. Als "Gäste der Reichsregierung für die Dauer des Krieges" sollten sie sich behandelt fühlen - Willkommenskultur vor 100 Jahren. Dieses historische Ereignis verweise in vielerlei Hinsicht auf das, was heute passiert, so Xagoraris.

Zafos Xagoraris: "The Welcoming Gate" (2017), documenta 14, ehemaliger unterirdischer Bahnhof (Kulturbahnhof), Kassel