Die documenta in Kassel bemüht sich um eine bessere staatliche Förderung.

Geschäftsführerin Annette Kulenkampff erklärte der Deutschen Presse-Agentur, es sei auf Dauer nicht tragfähig, dass sich die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst zur Hälfte selbst finanzieren müsse. Im Verhältnis zur Finanzierung von Theatern sei die documenta durch die öffentliche Hand unterfinanziert, so Kulenkampff.



Die documenta, die alle fünf Jahre organisiert wird, beginnt am 8. April in Athen, zwei Monate später eröffnet sie dann in Kassel. Sie kostet 34 Millionen, rund die Hälfte des Geldes kommt vom Land Hessen, der Stadt Kassel und der Kulturstiftung des Bundes. Die andere Hälfte von 17 Millionen Euro muss die documenta selbst über Sponsoren und Besucher-Tickets erwirtschaften.