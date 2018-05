Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Döpfner, hat Falschmeldungen im Internet als Gefahr für die Demokratie bezeichnet.

Die Lüge sei Alltag geworden, schreibt der Vorstandsvorsitzende des Axel-Springer-Konzerns in einem Gastbeitrag für die Juni-Ausgabe des Deutschlandradio-Programmhefts. Es lege sich "eine Art digitaler Mehltau über das Ökosystem, in dem Politik, Medien und Bürger in symbiotischer Wechselwirkung die Demokratie des Landes schätzen, nutzen, leben." Oft wisse niemand, wer hinter den Falschmeldungen stecke. Es gebe Fälle, die rechten Populisten in die Hände spielten - andere helfen Döpfner zufolge radikalen Linken.



Die "kalifornischen Plattformen", also Online-Netzwerke wie Facebook oder Twitter, seien auf einem Irrweg, wenn sie glaubten, "ein paar Programmierer werden es schon beheben können."



Journalisten seien deshalb gefragt wie seit Jahrzehnten nicht, führt Döpfner aus. Es sei an ihnen, "die Gesellschaft vom Mehltau zu befreien". Diese Arbeit könnten private und öffentlich-rechtliche Anbieter gemeinsam schaffen. Diese Gemeinsamkeit beinhalte Wettbewerb und Reibung mit- und aneinander.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.