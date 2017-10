Der deutsch-türkische Schriftsteller Akhanli hat von den europäischen Ländern einen klaren Kurs gegenüber der Türkei gefordert.

Er äußerte sich in Köln nach seiner Rückkehr aus Spanien, wo er wegen eines türkischen Haftbefehls zwei Monate lang festgesetzt worden war. Die Türkei sei kein Rechtsstaat mehr und verfolge Oppositionelle bis ins Ausland. Bei seiner Rückkehr gestern Abend war es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann hatte Akhanli auf dem Flughafen Düsseldorf in türkischer Sprache bedroht und beleidigt. Nach Angaben seines Anwalts steht Akhanli nun unter Personenschutz.



Die Türkei wirft dem Schriftsteller aus einem Verfahren von 2010 unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Raubmord vor. Akhanli hat die Vorwürfe wiederholt als politisch motiviert zurückgewiesen.