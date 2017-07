Vor dem Hintergrund der Katar-Krise haben das Emirat und die USA ein gemeinsames Anti-Terror-Abkommen unterzeichnet.

Beide Länder würden künftig mehr tun, um die Geldquellen von Terrorgruppen trockenzulegen, sagte US-Außenminister Tillerson nach einem Treffen mit Emir al-Thani in der Hauptstadt Doha. Zudem werde man den Informationsaustausch verstärken. Tillerson hatte in Katar Gespräche über eine Lösung im Streit zwischen dem Emirat und anderen arabischen Staaten geführt. Der Minister will anschließend nach Saudi-Arabien weiterreisen.



Ägyptens Außenminister Shoukry kündigte an, er sowie Vertreter Saudi-Arabiens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate wollten morgen im saudischen Dschidda mit Tillerson über die Krise sprechen. Diese Staaten hatten vor gut einem Monat ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat unter anderem vor, Terror-Organisationen zu finanzieren.