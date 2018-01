Doki Doki Literature Club, so heißt ein kostenloses Computerspiel, das gerade hochgelobt wird – und zwar von Kritikern als auch von Spielern. Das Spiel erlebt gerade einen beachtlichen Hype und das, obwohl es eigentlich schon letztes Jahr im September erschienen ist, Mund zu Mund-Propaganda sei Dank.

Dieser Erfolg scheint recht mysteriös zu sein, zumindest dann, wenn man einen flüchtigen Blick auf Doki Doki Literature Club wirft: Da lächeln einen Manga-Figuren mit großen Augen an und trotzdem soll es sich um ein Horror-Spiel handeln. Was also steckt hinter diesem Mysterium? Wir haben den Corso-Spieleexperten Christian Schiffer losgeschickt, um das herauszufinden.