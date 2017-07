Die ehemalige Bundesfamilienministerin Bergmann hat sich bestürzt über das Ausmaß von Gewalt und Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen geäußert.

Dies habe sie so nicht erwartet, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Sie ist Mitglied in der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung Sexuellen Kindesmissbrauchs. Bergmann betonte, der Abschlussbericht des vom Bistum beauftragten Sonderermittlers Weber zeige, was alles zutage gefördert werden könne, wenn man gründlich nachforsche. Deshalb sei es so wichtig, dass solche Fälle von außen aufgeklärt würden. Die Opfer hätten im Falle der Domspatzen lange nicht interessiert, meinte Bergmann. Vielmehr sei es um das Ansehen der Institution gegangen.



In dem Bericht ist von mindestens 547 Betroffenen die Rede. Demnach erlitten seit 1945 insgesamt 500 Schüler körperliche Gewalt, 67 sexuelle Übergriffe, einige auch beides. Als mutmaßliche Täter wurden 49 Personen ermittelt.