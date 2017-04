Das war es dann erst mal mit der Hoffnung auf Entspannung. Donald Trump entpuppt sich als Haudrauf. In Syrien befiehlt er Luftangriffe als Reaktion auf den Giftgaseinsatz. Das Verhältnis zu Russland wird pünktlich zur ersten Moskaureise seines Außenministers Rex Tillerson so eisig wie lange nicht mehr. Er entsendet einen Flugzeugträger nach Asien, um Nordkorea vor der Entwicklung von Atomraketen zu warnen. Die könnten bald Millionenstädte in den USA wie San Francisco und Los Angeles erreichen. Es ist zugleich eine Drohgebärde gegenüber China.



Da wird es vielen mulmig in Deutschland. Hat Trump eine Strategie oder handelt er nach Bauchgefühl? Vieles wirkt, als warte er nur auf Gelegenheiten, um Stärke zu demonstrieren – vielleicht auch, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Droht gar ein Dritter Weltkrieg?

Ex-Generäle dominieren Sicherheitskabinett

Die Angst vor einem großen Krieg ist übertrieben. In Washington, Moskau und Peking regiert am Ende die Vernunft. Aber Trumps Mangel an Konsistenz und Verlässlichkeit gibt zu denken. Im Wahlkampf hatte er auf bessere Beziehungen zu Russland gepocht - jetzt sind sie ihm egal. Damals war China der große Sündenbock, vom Handel bis zur Geopolitik. Jetzt möchte er gemeinsam mit Peking das nordkoreanische Raketenproblem lösen. Und Syrien? Trump hatte "America First" versprochen. Die Weltpolizistenrolle wollte er aufgeben.

Eine außenpolitische Strategie ist jedenfalls nicht auszumachen. Man kann Trumps Handeln als prinzipienlos anprangern. Man kann darin aber auch eine Annäherung an die Realität sehen. Und an die langfristigen Linien amerikanischer Außenpolitik. Die werden vom außenpolitischen Establishment und den Militärs bestimmt. Trump hat ihrem Einfluss wenig entgegenzusetzen. Damit das nicht wie ein Einknicken wirkt, wartet er auf Gelegenheiten, um seine Kurswechsel als Ausdruck von Prinzipienfestigkeit zu inszenieren.



Ex-Generäle dominieren sein Sicherheitskabinett: Verteidigungsminister Mattis, Heimatschutzminister Kelly, der Nationale Sicherheitsberater McMaster. Sie sehen Putins Russland als Sicherheitsrisiko, erst recht nach den Militäreinsätzen auf der Krim, in der Ost-Ukraine und in Syrien. China ist für sie einerseits ein strategischer Rivale. Andererseits wolle Peking Kriege vermeiden, weil sie die Stabilität bedrohen. China muss man zu einem Partner heranziehen, der Verantwortung übernimmt.

Trump hat Obamas Fehler in Syrien korrigiert

In Syrien hatte Präsident Obama die Glaubwürdigkeit der Weltmacht USA unterminiert. Er erklärte den Gebrauch von Giftgas zu einer "roten Linie", handelte aber nicht, als Präsident Assad es gegen die eigenen Bürger einsetzte. Diesen Fehler hat Trump nun korrigiert. Das heißt aber nicht, dass er nachhaltig in den Bürgerkrieg eingreifen möchte. Da gilt dann doch Obamas Doktrin weiter, dass die USA sich nach Afghanistan und Irak nicht in einen weiteren Krieg in einem muslimischen Land hineinziehen lassen sollen.



Nordkorea ist ein ganz anderer Fall: eine strategische Bedrohung für die USA. Auch da orientiert sich Trump an Obama. Darf man zulassen, dass Nordkorea zu einer Atommacht mit strategischen Raketen wird? Oder muss Amerika das um jeden Preis verhindern? Denn man könne sich nicht darauf verlassen, dass Kim Jong-Un rational handelt und die Logik der Abschreckung akzeptiert. Die besagt, dass Atomwaffen einen unangreifbar machen, man sie aber niemals einsetzen darf. Die USA trauen Nordkorea nicht über den Weg. Pjöngjang nutzt Raketen und Atomtests als Erpressungspotenzial.

China als letzte Hoffnung vor der Eskalation

Drei Tage nach Trumps überraschender Wahl im November hatte Obama ihn ins Weiße Haus eingeladen. Soweit man heute weiß, hat er ihm erklärt, welche Verantwortung auf ihn wartet: In Trumps Amtszeit könnte sich entscheiden, ob die USA Nordkoreas Atomraketenprogramm stoppen müssen – notfalls durch Krieg.



Die letzte Hoffnung ist China, die Schutzmacht Nordkoreas. Peking soll Nordkorea an den Verhandlungstisch bringen – damit ein Abkommen gelingt nach dem Muster des Atomdeals mit dem Iran: Nordkorea beendet das Atomprogramm und unterstellt sich internationaler Kontrolle. Im Gegenzug fallen die Sanktionen.



Syrien, Russland, Nordkorea. Trump hat keine Strategie. Er behilft sich mit klassischer Macht- und Drohpolitik, von Einzelfall zu Einzelfall. Und doch wird er ein Stück berechenbarer. Das außenpolitische Establishment der USA leitet den Außenseiter allmählich in die gewohnten Bahnen amerikanischer Geopolitik