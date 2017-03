Niemand wird jetzt mehr in Abrede stellen können, dass der 45. Präsident der Vereinigten Staaten einen beispiellosen Fehlstart in seine erste Amtszeit hingelegt hat. Damit nicht genug, ist nun auch noch von einem schwerwiegenden Verdacht die Rede: Von Landesverrat.

Das "V"-Wort nahmen James Comey, der FBI-Chef, und Mike Rogers, der Mann an der Spitze der NSA, bei ihrer Vernehmung vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses zwar nicht in den Mund. Aber sie zeigten Donald Trump gleich zweimal die Gelbe Karte, was in dieser Phase der Affäre allerdings noch nicht zum Platzverweis reicht. Einmal mit Blick auf seine gänzlich unhaltbaren Behauptungen, er sei während des Wahlkampfs von Barack Obama abgehört worden. Zum zweiten mit Blick auf die geheimdienstlichen Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Wahlkampfteams von Donald Trump – es soll geklärt werden, ob sie möglicherweise bei den russischen Cyberattacken auf die Demokraten die Finger im Spiel hatten.

Die Rede ist bereits von einem Watergate-Skandal 2.0 - nur dieses Mal unter Beteiligung einer ausländischen Macht, was den Sachverhalt in der Tat in die Nähe des Verrats rücken würde.

Ein äußerst dissonanter Dreiklang

Das ist der Kern des Skandals, der sich mittlerweile auf drei Ebenen abspielt und sich somit zu einem äußerst dissonanten Dreiklang aufbaut – gespielt vom politischen Laienorchester des Weißen Hauses unter der Stabführung von Donald Trump.

Den Grundton setzt der ungeheuerliche Verdacht, dass es Trumps Mitarbeiter waren, die den russischen Hackern zur Hand gingen - mit dem Ziel, Hillary Clinton im Wahlkampf zu schaden und Donald Trump Vorteile zu verschaffen. Dass es Kontakte einflussreicher Wahlkampfmanager zur russischen Regierung gab, ist mittlerweile unbestritten. Zwar hüteten sich Comey und Rogers davor, irgendwelche Namen zu nennen – aber im frühlingshaften politischen Washington pfeifen sie die Spatzen von den Dächern. Sie heißen Roger Stone, Carter Page oder Paul Mannafort. Und spielten im Wahlkampf nicht etwa eine "sehr beschränkte Rolle", wie Regierungssprecher Spicer Glauben machen wollte, sondern waren maßgeblich an der Kampagne beteiligt – Mannafort sogar als Wahlkampfmanager.

Michael Flynn, der geschasste Nationale Sicherheitsberater, stolperte bereits über seine dubiosen Russlandkontakte. Was noch fehlt, ist eigentlich nur die berühmte "smoking gun" – der ultimative Beweis dafür, dass es tatsächlich eine aktive Zusammenarbeit bei der Spionage im demokratischen Datennetzwerk gegeben hat.

Den dissonanten Zwischenton bilden die Tweets Donald Trumps, in denen er behauptete, von Obama abgehört worden zu sein – an dieser steilen These ist nichts, aber auch gar nichts dran, wie alle Welt jetzt weiß. Sie diente offenbar nur dazu, von den brennend heißen Vorwürfen in Sachen Russland-Connection abzulenken.

Den schrillen Oberton setzen schließlich die Republikaner im Repräsentantenhaus, die sich tatsächlich nicht zu schade dafür sind, dem Generalmotiv Donald Trumps in dieser Affäre zu folgen: nicht um einen Millimeter zu weichen. Nichts zuzugeben. Und stattdessen Nebelkerzen zu werfen, die darauf abzielen, von der eigentlichen Affäre abzulenken oder sogar deren Aufklärung zu behindern.

Dass ausgerechnet der Ausschussvorsitzende Devon Nunes dem Präsidenten mit unbestätigten Meldungen zu Hilfe eilte, bei routinemäßigen geheimdienstlichen Überprüfungen seien auch im Umfeld des Präsidenten Informationen gesammelt worden, hat die Demokraten zu Recht empört: Natürlich hätte der Vorsitzende des Geheimdienstgremiums zunächst die eigenen Ausschussmitglieder informieren müssen, ehe er die Hauptpersonen im Fokus der Ermittler in Kenntnis setzte - nämlich den Präsidenten und sein Umfeld.

Beleg für ein zweifelhaftes Staatsverständnis

Dass sich die Grand Old Party dafür hergibt, aus falsch verstandener Loyalität einen Cyberangriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika kleinzureden, ist Beleg für ein zweifelhaftes Staatsverständnis und Ausweis der politischen Leichtfertigkeit im Zeichen einer völlig verdorbenen politischen Kultur.

Es geht nicht nur um die Glaubwürdigkeit des Präsidenten, die jetzt schon schwersten Schaden genommen hat. Es geht längst auch um das internationale Ansehen der Vereinigten Staaten von Amerika. Es kann auf diesen Skandal deshalb nur eine einzige Antwort geben: Es müssen schonungslos alle Fakten auf den Tisch. Und deshalb führt kein Weg daran vorbei, einen überparteilichen Untersuchungsausschuss einzuberufen, der von einem unabhängigen Sonderermittler geleitet werden muss.

