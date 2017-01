Was vor etwa einer Stunde mit dem Amtseid Donald Trumps vollzogen wurde, war zwar ein friedlicher Machtwechsel – aber kein normaler. Denn hier wurde nicht einfach eine Amtsübergabe geregelt - hier wurde ein tiefgreifender Politikwechsel besiegelt. Damit verbunden ist ein Kulturbruch, der die Vereinigten Staaten von Amerika und die gesamte internationale Staatengemeinschaft vor gewaltige Herausforderungen stellen wird. Mit Donald Trump werden sich nicht nur die USA verändern. Sondern möglicherweise die ganze Welt.



Was man in der Übergangsphase zwischen Wahl und Amtswechsel bereits mitnehmen durfte, war die Erkenntnis, dass sich Donald Trump auf dem Weg zur Macht nicht verändert hat - er hat weder seinen unsäglichen Politikstil geändert noch wirklich substanzielle Abstriche von seinem radikalen Programm gemacht.

Trump wird versuchen, seinem Land und der Welt seinen Willen aufzuzwingen

Man sollte sich keinen Illusionen hingeben: Donald Trump wird sich nicht einhegen und wieder einbinden lassen in den bisher gültigen politischen Grundkonsens. Donald Trump wird mit aller ihm zu Gebote stehenden Macht versuchen, seinem Land und der Welt seinen Willen aufzuzwingen. Koste es, was es wolle.



Das lässt sich schon an der Auswahl seines politischen Personals erkennen – sein Kabinett: eine Ansammlung von Millionären und Billionären, von Generälen und Wall-Street-Managern. Sie verfügen über soviel Geld wie das gesamte untere Drittel der amerikanischen Gesellschaft. Und repräsentieren damit nur sich selbst, aber nicht die Bevölkerung ihres Landes, der sie künftig dienen sollen und die so tief gespalten und zerstritten ist wie selten zuvor.

Politik ist für Trump eine Sache der guten oder schlechten Deals

Zugegeben: Einige Minister in spe sprachen sich in ihren Anhörungen bereits gegen die schlimmsten Auswüchse der Trumpschen Polit-Ideen aus – eine Renaissance der von ihm hochgepriesenen Foltermethode des Waterboarding etwa dürfte selbst mit diesem ausgewiesen rechtskonservativen Kabinett nicht zu machen sein.



Doch darf bezweifelt werden, dass das Lager der moderaten Kräfte in seinem Umfeld stark genug sein wird, ihn von seinen außenpolitischen Grundüberzeugungen abzubringen. Politik ist für Donald Trump eine Sache der guten oder schlechten Deals. "America first" heißt für Donald Trump: Wie und mit welchen Winkelzügen auch immer kann ich für die USA den größten Nutzen herausschlagen.

Wie viel Einheit haben die Europäer Trump entgegenzusetzen?

Mit Russland plant er eine neue Allianz der Sympathie, mit China geht er auf Konfrontationskurs. Die NATO hält er für überholt, die UNO für überflüssig und die EU für einen Konkurrenten, den es zu schwächen gilt. Kurzum: Donald Trump schickt sich an, der multilateralen Nachkriegsordnung den Kampf anzusagen.



So wird sich ziemlich schnell zeigen müssen, wie stark und widerstandsfähig die amerikanischen Institutionen wirklich sind. Es wird sich zeigen müssen, wie viel Ungleichheit die amerikanische Gesellschaft noch hinnehmen will. Und die Europäer müssen sich darüber Gedanken machen, wie viel Einheit sie diesem amerikanischen Präsidenten entgegenzusetzen haben, der sie künftig an der Seite Russlands in die Zange nehmen wird.

Thilo Kößler (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.