IOC-Präsident Bach hat die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees zur Doping-Affäre in Russland erneut gegen Kritik verteidigt.

Bach wehrte sich in der "Welt am Sonntag" gegen Vorwürfe, der Ausschluss der russischen Mannschaft von den Winterspielen in Pyeongchang sei gar kein richtiger Ausschluss, um Russlands Präsident Putin nicht zu verärgern. Dies sei eine haltlose Theorie, die vornehmlich in Deutschland vertreten werde, so Bach.



Einzelsportler aus Russland können unter bestimmten Bedingungen trotz des Mannschaftsausschlusses bei den Olympischen Spielen antreten. Dies kritisiert auch der Anwalt des Whistleblowers Rodtschenkow, dessen Informationen bei der Entscheidung des IOC eine große Rolle gespielt hatten. Der Jurist forderte den Rücktritt Bachs und sprach von einem Katzenbuckeln vor Russland.

