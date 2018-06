Der Sportjournalist Hajo Seppelt wird nicht zur Fußball-WM nach Russland reisen.

Das Risiko für den ARD-Doping-Experten sei nach einer Analyse der Bundessicherheitsbehörden zu groß, berichteten die "Tagesthemen". Die Entscheidung sei nach einem Gespräch von Programm-Verantwortlichen mit Bundesaußenminister Maas getroffen worden.



Heute am Spätnachmittag beginnt in Moskau die Fußball-Weltmeisterschaft. Im Eröffnungsspiel tritt Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien an. Die deutsche Mannschaft bestreitet am Sonntag ihr erstes Spiel gegen Mexiko.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.