Fast die Hälfte aller Medaillengewinner im Ski-Langlauf seit 2001 soll auffällige Blutwerte gehabt haben.

Das berichtet die ARD-Dopingredaktion in Zusammenarbeit mit Medien aus der Schweiz, Schweden und Großbritannien. Damit würden die Gewinner von insgesamt 313 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in den vergangenen 16 Jahren unter Doping-Verdacht stehen. Der Rechercheverbund stützt sich auf eine Datenbank mit tausenden Bluttests, die ein Informant der ARD übermittelt hat. Die Daten zeigten zudem, dass mehr als 50 Ski-Langläuferinnen und Ski-Langläufer auf der Qualifikationsliste für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang bei Bluttests auffällige Werte aufwiesen. Die Spiele werden am kommenden Freitag eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.