Der Sonderermittler der Welt-Antidoping-Agentur WADA, McLaren, hat neue Erkenntnisse über Doping-Vorwürfe gegen russische Fußballer.

McLaren sagte im Interview der ARD, es gebe noch 155 Proben, die analysiert werden müssten. Die WADA habe diese Proben beschlagnahmt und das auch der FIFA gemeldet. McLaren geht laut ARD davon aus, dass es im russischen Fußball ein separates System gegeben hat, um auffällige Doping-Tests zu vertuschen. Zitat: "Es gab offenbar eine Bank mit sauberem Urin - und diese Bank wurde offenbar für Fußballer genutzt."



McLaren hatte im Juli 2016 in einem Untersuchungsbericht Belege dafür geliefert, dass staatliche Stellen in Russland systematisch in Doping verwickelt waren. Damals ging es um die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Die FIFA hatte erst vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie gegen Fußballer aus Russland ermittelt.