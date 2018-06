Doping im Fußball

Die Russen seien als Weltranglisten 70. das schlechteste Team bei dem Tunier. Wladimir Putin wolle bei seiner Heim-Weltmeisterschaft allerdings so weit wie möglich kommen. Der Fußball könne auch von den Russen nicht neu erfunden werden: "Es braucht also andere Qualitäten, solche die knallhart im körperlichen Bereich zu suchen sind. Darin sind die Russen bekanntlich Meister", sagt Thomas Kistner im Deutschlandfunk.

Thomas Kistner, Sportredakteur bei der "Süddeutschen Zeitung" und Buchautor. (Deutschlandradio - Hendrik Maaßen)

Die Staatsdoping-Affäre sei noch in bester Erinnerung und die WADA habe festgestellt, dass es zwei gigantische Programme gegeben hätte: "Eins für Olympia und eins für den Fußball. Da ist nach Aktenlage auch der gesamte russische WM-Kader für das Turnier 2014 in Brasilien aufgetaucht", so Thomas Kistner.

Offene Fragen zur Dopingvergangenheit

Die Leistungen der Russen bei dieser WM seien sehr überraschend, vor allem im läuferischen Bereich sei die russische Mannschaft mit Abstand die Beste. "Niemand im Turnier rennt so viel, dass gilt auch für die Einzelwertungen. Das ist sehr erstaunlich, zumal wenn man die offenen Fragen zur jüngeren Dopingvergangenheit der Sborjana sieht", meint Kistner.

