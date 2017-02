Gerade einmal 57 Fußballer wurden in der aktuellen Saison getestet - in Deutschland waren es in der vergangenen Saison 1912.

Der Hintergrund: zehn Monate lang konnte in Spanien keine Regierung gebildet werden. Reformen und die Verabschiedung neuer Gesetze mit Blick auf den Anti-Doping-Kampf wurden verschleppt.

Ein Land, das ohnehin im Verruf ist, hinkt zusätzlich hinterher

Die Tests entsprechen nicht mehr dem internationalen Standard. Die Welt-Anti-Doping-Agentur bezeichnet sie als nicht konform. FIFA und UEFA erklären sich als nicht zuständig für nationale Kontrollen. Ausgerechnet in dem Land, in dem nachweislich Proficlubs mit überführten Dopingärzten - Stichwort Fuentes-Affäre - Kontakt hatten.

Die spanische Anti-Doping-Agentur hat jetzt angekündigt, dass bald - was immer das heißen mag - die gesetzlichen Rahmenbedingungen für anerkannte Tests verabschiedet werden. Bis dahin ist ist das Risiko für Doper ziemlich gering im spanischen Fußball.