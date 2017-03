Das deutsche Radteam Bora-Hansgrohe ist in diesem Jahr durchwachsen in die World Tour gestartet. Nach dem Erfolg von Weltmeister Peter Sagan beim Radsport-Klassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne in Belgien, wirft der Sturz von Kapitän Emanuel Buchman bei der Paris-Nizza Rundfahrt das Team zurück. Trotzdem blicke man zuversichtlich in die Saison, sagte Teamchef Ralph Denk. "Wir dürfen an allen Rennen teilnehmen und sind nicht mehr auf Wildcards angewiesen."

Damit wachse natürlich auch der Erfolgsdruck: "Die Sponsoren haben kräftig aufgestockt. Hansgrohe ist neu dazugekommen – auch der Fahrradhersteller Specialized. Dadurch steigt das Budget, aber auch die Erwartungshaltung."

Team Sky in der Kritik

In Sachen Doping hält Teamchef Renk nicht alle Teams der World Tour für glaubwürdig. Die britische Anti-Doping-Agentur UKAD hatte schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins und sein damaliges Team Sky erhoben. Rätselhafte Medikamenten-Lieferungen aus dem Jahr 2011 sorgten für Ungereimtheiten. Renk wünscht sich von Sky mehr Transparenz: "Das Team Bora-hansgrohe gehört dem MPPC an, der Vereinigung für den glaubwürdigen Radsport - und Sky ist nicht mehr Mitglied dieser freiwilligen Organisation. Man liest über Cortison-Verabreichungen, eventuell sogar über Cortison-Missbrauch. Es wäre schön, wenn das Team Sky auch Mitglied der MPPC werden würde."

Nichtsdestotrotz sei das Doping-Problem im Radsport kleiner geworden: "Der Radsport hat ganz schlechte und schwarze Jahre hinter sich und es hat sich viel getan. Ich würde sagen, der Radsport hat das engmaschigste Kontrollsystem im gesamten Sport.

