Die Vorsitzende des Hilfevereins für Dopingopfer (DOH), Ines Geipel, hat gefordert, die Doping-Vergangenheit in Westdeutschland konsequent aufzuarbeiten.

Geipel sagte, es dürfe nichts mehr "hinter einer Nebelwand verschwinden, weder in Ost noch in West". Das seien wir den vielen Opfern schuldig. Am Wochenende sind Details einer noch unveröffentlichten Doktorarbeit an der Universität Hamburg bekannt geworden. Danach haben 31 ehemalige bundesdeutsche Top-Athleten zugegeben, dass sie in den 1970er und 1980er Jahren anabole Steroide genommen haben. Nach Ansicht des DOH ist damit die Dopingvergangenheit des Westens "in nie dagewesener Dimension ein Fakt" und kein "Schwarze-Schafe-Phänomen". Der DOH kritisiert in diesem Zusammenhang die gegenwärtige Reform des deutschen Spitzensports. Dadurch hätten sich die Risiken eher verschärft.



Geipel stammt aus Dresden und war Anfang der 1980er Jahre selbst eine international erfolgreiche Leichtathletin in der DDR - bis die Stasi herausfand, dass sie fliehen wollte. 1984 wurde ihr bei einer Blinddarmoperation im Auftrag der Stasi der gesamte Bauch samt Muskulatur durchschnitten.