Doping in Westdeutschland "Wir waren alle Teil des Systems"

Auch in Westdeutschland hat es in der Vergangenheit systematisches Doping gegeben. Schuld daran seien nicht nur die Sportler und Ärzte, sagte der Doping-Journalist Ralf Meutgens im Deutschlandfunk: "Der Medaillenwahn, die Medien, das Publikum - wir müssen uns da alle an die eigene Nase fassen."