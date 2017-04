Im deutschen Profifußball gibt es nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks im Verhältnis zur Anzahl der Spieler nach wie vor wenige Dopingkontrollen.

Das durchschnittliche Risiko für einen Spieler, nach einer Partie getestet zu werden, liegt im deutschen Profifußball bei nur knapp über zwei Prozent, heißt es in dem Bericht. Das liege an der geringen Zahl der Kontrollen pro Spiel.



Außerdem räumt die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA dem DFB und den Vereinen Sonderrechte ein. Die NADA führt seit knapp zwei Jahren zwar komplett die Kontrollen durch, Verband und Vereine werden über die Ergebnisse der Dopingtests so informiert, dass sie das Krisenmanagement in der Hand haben.