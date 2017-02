Doping Keine Biathlon-WM 2021 in Russland

Im russischen Sport soll Doping an der Tagesordnung sein. (dpa picture alliance / Patrick Seeger)

Die Biathlon-Weltmeisterschaft 2021 wird wegen schwerer Doping-Vorwürfe nicht im russischen Tjumen stattfinden.

Der Weltverband IBU forderte den russischen Verband auf, die Veranstaltung offiziell zurückzugeben. Ansonsten werde man Russland die WM entziehen, entschied der Weltverband auf einem außerordentlichen Kongress in Österreich. Über die Neuvergabe soll 2018 entschieden werden. Der russische Verband wies die Forderung zurück und kündigte juristische Schritte an.



Wegen der Doping-Vorwürfe waren Russland in den vergangenen Monaten mehrere internationale Sportveranstaltungen entzogen worden. Im sogenannten McLaren-Report im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA über Staatsdoping in Russland waren auch 31 Biathleten als verdächtig genannt worden.