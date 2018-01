Der russische Doping-Kronzeuge Grigori Rodschenkow erhebt im Sportgespräch des Deutschlandfunks schwere Vorwürfe gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Der ehemalige Chef des Moskauer Doping-Kontrolllabors bezichtigt Putin der Mitwisserschaft am russischen Doping bei den Winterspielen in Sotschi. "Ich weiß von Mutko (ehemaliger Sportminister, Anm. d. Red.), dass Putin viele Details kannte. Mutko erzählte mir, dass Putin sich an meinen Namen erinnern konnte. Er wusste alles", sagte Rodschenkow. "Es war ja eine ganz einfache Kette: Ich habe an (den stellvertretenden Sportminister, Anm. d. Red) Nagornykh berichtet, Nagornykh an Sportminister Mutko und Mutko an Präsident Putin. Putin wollte alles wissen. Und sein Ansatz war: Sag mir, was dein Problem ist und wir werden alles tun, um es zu lösen."



Die Aussagen machte Rodschenkow im Rahmen einer Gemeinschaftsproduktion der Deutschlandfunk-Sportredaktion und der ARD-Dopingredaktion. Das Interview mit dem Whistleblower wurde kurz vor Weihnachten in New York aufgezeichnet. Rodschenkow lebt an einem unbekannten Ort in den USA unter Polizeischutz, da er sein Leben in Gefahr sieht: "Wie kann ich abschätzen, ob ich sicher bin oder nicht? Wenn ein Auftragsmörder in der Nähe ist, kann man das nicht abschätzen", so Rodschenkow. Teile des Interviews werden im Rahmen der ARD-Reihe "Geheimsache Doping: Das Olympia-Komplott. Der scheinheilige Kampf gegen den Sportbetrug" am Montagabend ab 22:45 Uhr ausgestrahlt.



Rodschenkow, früher Leiter des Moskauer Doping-Analyselabors, hatte im Mai in einem Interview mit der New York Times über den Doping-Betrug und Proben-Austausch mit Hilfe des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB bei den Sotschi-Spielen berichtet. "Natürlich kam es von ganz oben, vom Präsidenten. Weil nur der Präsident den FSB für eine solche spezielle Aufgabe engagieren könnte", sagte Rodschenkow damals.



Rodschenkow bestätigte zudem Dokumente, die den Verdacht erhärten, dass Russland schon lange vor den Spielen 2014 in Sotschi einen Dopingplan und ein Dopingsystem gehabt hat. "Vor Peking war es sehr einfach. Man konnte tun, was man wollte - und alle russischen Athleten des Nationalteams waren gedopt", sagte Rodschenkow. "Zwischen Peking 2008 und London 2012 haben wir unsere Strategie geändert, wie man Doping vertuschen kann. Wir haben alles kontrolliert." Für Sotschi sei das Staatsdoping zur Perfektion gebracht worden.



Am Sonntagabend wird Rodschenkow in der Sendung Sportgespräch im Deutschlandfunk zu Gast sein. Das komplette Interview steht ab Dienstag, 30. Januar 2018, 6 Uhr, auf deutschlandfunk.de als Podcast zum Download bereit.

