Der kenianischen Leichtathletik droht ein neuer Dopingskandal. Star-Marathonläuferin Jemima Sumgong ist positiv auf die verbotene Substanz EPO getestet worden. Das Blutdopingmittel wurde bei einem überraschenden Test während ihres Trainings in Kenia gefunden. Der Internationale Leichtathletikverband IAAF bestätigte, dass er ein Verfahren gegen Sumgong eingeleitet hat - wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regularien. Einen weiteren Kommentar will der Verband erst abgeben, wenn die B-Probe ausgewertet und das Verfahren abgeschlossen ist.

More drug tests on Kenyans = more positives.KEN running myth more and more destroyed.Not end of story.More to come? https://t.co/aboos9iDI5