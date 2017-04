Natürlich sei es schwierig, das Essverhalten von Sportlern nach mehr als acht Jahren nachzuvollziehen, sagte Sven Knipphals in der Sendung Sport am Sonntag. Trotzdem müsse die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in seinen Augen dringend eine Untersuchung einleiten: "Das muss untersucht werden - zumindest sollten die Sportler befragt werden." Bekannt geworden war der Fall durch Recherchen der ARD-Dopingredaktion.

Was Dopingvorwürfe in seiner Sportart angeht, habe er "in letzter Zeit immer mal wieder das Gefühl gehabt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und dass, wenn es um viel Geld geht, eher mal was unter den Teppich gekehrt wurde." Knipphals betonte aber auch, dass vieles davon Spekulation sei: "Ich kann das nicht wirklich bewerten."

