Seit zehn Jahren lagen 211 Blutbeutel aus der Praxis des Dopingarztes Fuentes in Barcelona in einem Kühlschrank - unerreichbar, denn ihr juristischer Status war umstritten. Nun sind sie an das Dopinglabor in Lausanne übermittelt und dort untersucht worden. Klar ist, dass 36 Sportler ihr Blut lagern ließen. Um wen es sich dabei handelt ist allerdings noch lange nicht klar, erklärt der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt.

Denn einerseits könnte es sein, dass noch gar keine DNA-Proben verdächtiger Sportler vorliegen, die mit den Blutkonserven verglichen werden können. Und selbst wenn die Sportler identifiziert würden, kann man ihre Namen aufgrund möglicherweise nicht straflos veröffentlichen. Denn ein Verfahren gegen sie hat es nie gegeben und das Doping wäre bereits verjährt.

Kaum Kontrollen im Fußball

Spanien ist ohnehin im Anti-Doping-Kampf ein echter Problemfall. Denn aufgrund der Gesetzessituation in Spanien konnten die dortige Anti-Doping-Agentur und einheimische Labore keine Dopingproben durchführen. In den meisten Sportarten wurde das von internationalen Verbänden übernommen. Nur im Fußball weigerten sich UEFA und FIFA. So wurde im spanischen Fußball kaum kontrolliert.

"Spanien ist ein schwarzes Schaf über Jahre hinweg", resümmiert Hajo Seppelt. Immerhin seien aber mittlerweile die Anti-Doping-Gesetze angepasst und die Nationale Anti-Doping-Agentur und einheimische Labore könnten zukünftig wieder Kontrollen durchführen.