Der bayerische Innenminister Herrmann spricht sich für Änderungen an den Regeln für die doppelte Staatsbürgerschaft aus.

Der "Bild am Sonntag" sagte er, die Optionspflicht müsse wieder eingeführt werden. Damit ist gemeint, dass in Deutschland geborene Kinder von Ausländern sich im Alter von 18 Jahren für eine Staatsangehörigkeit entscheiden müssen. Herrmann sagte, zwar gebe es einige Ausnahmen, aber insgesamt sei die doppelte Staatsangehörigkeit gescheitert. Neben Herrmann gibt es in der Union zahlreiche Stimmen, die den so genannten Doppelpass abschaffen wollen. Die Debatte ist durch das Abstimmungsverhalten von Deutschtürken beim Verfassungsreferendum in der Türkei lebhafter geworden.