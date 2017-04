In der Debatte über Einschränkungen beim Doppelpass hat Bundesbildungsministerin Wanka vor voreiligen Schlüssen gewarnt.

Aus dem Abstimmungsverhalten von Türken in Deutschland beim Referendum solle man keine unüberlegten Entscheidungen ableiten, sagte die CDU-Politikerin dem Magazin "Focus". Sie wünsche sich vielmehr belastbare Aussagen darüber, ob der Doppelpass wirklich die Integration behindere.



Zuletzt waren in der Politik Forderungen laut geworden, das Wahlrecht für Doppelstaatler an jenes Land zu koppeln, in dem die Betroffenen ihren Lebensmittelpunkt haben.