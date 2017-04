Die FDP will erreichen, dass Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft künftig festlegen, in welchem Land sie an einer Wahl teilnehmen wollen.

Juristisch sei das zwar nicht einfach zu regeln, aber nicht unmöglich, sagte Generalsekretärin Beer in Berlin. Zugleich kündigte sie einen entsprechenden Antrag für den Parteitag am kommenden Wochenende an. Beer erklärte, mit einer solchen Neuregelung im Wahlrecht könne man Loyalitätskonflikte vermeiden. Auch mit Blick auf ein Zuwanderungsgesetz brauche man eine Klärung in diesem Bereich.