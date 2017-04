Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat einen sogenannten Gefährder mit islamistischem Hintergrund angeklagt.

Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte entsprechende Medienberichte. Demnach befindet sich der 21-jährige Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittler fanden in seiner Wohnung Gegenstände zum Bau einer Bombe sowie auf einem Datenspeicher eine Videoanleitung des IS. Der Verdächtige soll sich früher

ebenso wie der Attentäter Anis Amri im Umfeld des inhaftierten Islamistenführers Abu Walaa bewegt haben. Amri hatte Ende des vergangenen Jahres einen Lastwagen in eine Besuchergruppe auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin gesteuert und zwölf Menschen getötet.