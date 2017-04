Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund einen Verdächtigen festgenommen.

Ein terroristischer Hintergrund sei nicht ausgeschlossen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Die Ermittler hätten am Anschlagsort drei textgleiche Bekennerschreiben gefunden. Unter anderem würden der Abzug der deutschen Tornado-Kampfflugzeuge aus Syrien und die Schließung des US-Militärflughafens in Ramstein gefordert. Die Wohnungen von zwei Verdächtigen aus dem islamistischen Spektrum seien durchsucht worden. An der Echtheit eines weiteren Bekennerschreibens mit linksextremistischen Hintergrund gibt es Zweifel. Gestern Abend explodierten kurz nach Abfahrt des BVB-Busses zum Stadion drei Sprengsätze, die hinter einer Hecke abgelegt waren. Sie hatten nach Angaben der Bundesanwaltschaft eine Reichweite von mehr als 100 Metern und waren mit Metallstiften bestückt. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde verletzt, ein Polizist erlitt ein Knalltrauma. Das abgesagte Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den AS Monaco soll am Abend nachgeholt werden. Auch das Spiel der Bayern in München gegen Real Madrid findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.