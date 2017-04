Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte, man gehe von einem terroristischen Hintergrund aus. Allerdings sei das Motiv noch unklar. Im Zuge der Ermittlungen hätten die Beamten Wohnungen von zwei Verdächtigen aus dem islamistischem Spektrum durchsucht.



Gestern Abend waren kurz nach Abfahrt des BVB-Busses zum Stadion drei Sprengsätze detoniert. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt. Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den AS Monaco soll am Abend nachgeholt werden. Auch in München werden heute Abend beim Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.