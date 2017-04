Bundesinnenminister de Maizière will nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund den Anti-Terror-Kampf in Deutschland verstärken.

De Maizière sagte beim nachgeholten Champions-League-Spiel des BVB gegen AS Monaco in mehreren Interviews, er setze auf schnelle Ermittlungserfolge von BKA und Bundesanwaltschaft. Die Behörden müssten so gut wie möglich aufgestellt sein, um weitere Anschläge zu verhindern. Die Ermittler haben zwei Verdächtige ausgemacht und deren Wohnungen durchsucht. Einen von ihnen hat die Polizei vorläufig festgenommen. Ob der Anschlag einen islamistischen Hintergrund hat, ist bisher ungeklärt: Die Ermittler sprechen von einem Terrorakt und schließen auch einen faschistischen oder linksextremen Hintergrund nicht aus.



Das nachgeholte Champions-League-Viertelfinal-Spiel gegen den AS Monaco im Dortmunder Stadion fand unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Es endete 2 zu 3. Auch das zweite Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung wird streng bewacht: Die Partie Bayern München gegen Real Madrid wurde vor einer Viertelstunde angepfiffen.