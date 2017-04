Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Wie mehrere Medien berichten, soll es sich um einen 25-jährigen Iraker handeln. Der zweite Verdächtige sei ein Deutscher, heißt es weiter. Die Bundesanwaltschaft schließt einen terroristischen Hintergrund der Tat nicht aus. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, würden in drei textgleichen Bekennerschreiben der Abzug der deutschen Tornado-Kampfflugzeuge aus Syrien und die Schließung des US-Luftwaffenstützpunkts in Ramstein gefordert. Ob die Dokumente authentisch sind, werde geprüft. Das Bundesinnenministerium nannte es nach den Erfahrungen mit früheren Anschlägen ungewöhnlich, dass Bekennerschreiben nahe dem Tatort auftauchen.



Bei dem Sprengstoffanschlag auf den BVB-Bus waren ein Dortmunder Spieler und ein Polizist verletzt worden. Das gestern abgesagte Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den AS Monaco wird am Abend nachgeholt.