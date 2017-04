Noch immer versperrt rotes Flatterband die Straße in Dortmund, an der gestern drei Sprengsätze direkt am Mannschafsbus des BVB explodierten. Schon 300 Meter vor dem Tatort ist die Straße gesperrt. Selbst Anwohner oder Gäste und Zulieferer des Mannschaftshotels dürfen sich hier am Tag danach nur in Polizeibegleitung bewegen:

"Wir müssen zu zweit, also mit der Polizei zusammen, dahin fahren, geführt von denen."

An den Straßensperren stehen Beamte in schusssicheren Westen und Maschinenpistolen. Gut 40 Polizeibullis parken an den Straßenrändern. Noch immer wird nach Spuren gesucht. Drei Sprengkörper sind explodiert. Ein vierter Gegenstand wurde gefunden, von dem man noch nicht weiß, was es ist. Die Ermittlungen nach dem Anschlag laufen auf Hochtouren.

Gleichzeitig muss das Spiel heute Abend gesichert werden. Die Polizei will das Stadion und die unmittelbare Umgebung mit Sprengstoffhunden absuchen. Die Begegnung wurde zum Hochrisikospiel hochgestuft. Die BVB-Fans erwarten das Nachholspiel am Abend mit deutlich gemischten Gefühlen:

"Die Anschläge kommen immer dichter."

"Es muss einer sein, der sich da oben auskennt, vor dem Hotel L'Arrivée, und der muss ja dann auch irgendwie den Zeitpunkt abgepasst haben, dass er zünden konnte. Ich bin der Überzeugung, dass es kein islamischer Hintergrund ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ein paar Bekloppte aus irgendwelchen anderen Szenen. Aber wer weiß es."

Übernachtungsangebote für Monegassen per Twitter

Viele monegassische Fußballfans bleiben einen Tag länger, weil das Spiel heute Abend um 18.45 Uhr nachgeholt werden soll. Das kann ein logistisches oder finanzielles Problem sein. Unzählige BVB-Fans haben deshalb über Twitter und Facebook private Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Viele haben sich schon zusammen gefunden. Der Anschlag schweißt nicht nur die BVB-Fans solidarisch zusammen, sondern alle. Der Mannschaft des BVB sitzt der Schreck noch in den Knochen, sagt BVB-Präsident Reinhard Rauball:

"Sie wird gleich zusammenkommen und sie wird sich vorbereiten und wird das ein wenig aufarbeiten, was gestern passiert ist, denn das haben sie ja nun hautnah mitbekommen. Wir werden den neusten Sachstand mit der Mannschaft diskutiern - ja und dann geht's in die Vorbereitung rein. Man muss sich auch dem Umstand stellen, dass heute um 18.45 Uhr das Spiel nachgeholt wird."