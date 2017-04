Nach dem Anschlag von Dortmund ist ein weiteres Bekennerschreiben aufgetaucht.

Der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, bei ihm sei eine Mail mit rechtsextremen Positionen eingegangen, in der es heiße, der Anschlag sei die letzte Warnung. Zugleich kündigte der anonyme Absender an, am 22. April werde "buntes Blut" fließen. Die Drohung zielt nach Einschätzungen aus Sicherheitskreisen auf angekündigte Proteste gegen den AfD-Parteitag in Köln. - Die Echtheit des Schreibens wird derzeit von der Bundesanwaltschaft geprüft.



Die Bundesländer überprüfen unterdessen ihre Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, gab es dazu bereits am Mittwoch eine Telefonkonferenz der zuständigen Experten. Unter anderem sollen Kultur- und Sportereignisse von mehr Sicherheitspersonal geschützt werden.