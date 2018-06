Deutschland wird laut einem Agenturbericht Standort eines neuen Nato-Kommandos.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich die Bündnisstaaten darauf verständigt, das geplante Nato-Hauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte in Ulm in Baden-Württemberg anzusiedeln. Die dortige Wilhelmsburg-Kaserne ist bereits jetzt Standort eines multinationalen Kommandos zur Führung von weltweiten Kriseneinsätzen. Die Entscheidung soll in der kommenden Woche beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel bekanntgegeben werden.



Mit der Stärkung ihrer Kommando- und Streitkräftestruktur reagiert die Nato auf die Außenpolitik Russlands, die im Bündnis und vor allem von dessen östlichen Mitgliedsstaaten als aggressiv wahrgenommen wird - etwa wegen der Annektion der Krim.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.