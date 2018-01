Zwei Jahre nach dem großen Flüchtlingsandrang sind in den deutschen Unterkünften rund 100.000 Plätze nicht belegt.

Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Kommunen. Demnach ist etwa in Nordrhein-Westfalen nur die Hälfte der rund 22.000 Plätze belegt, obwohl dort wie in anderen Bundesländern die Kapazitäten zuletzt deutlich reduziert wurden. Weiter heißt es, in Ballungsräumen gebe es aber Schwierigkeiten, Zuwanderer dauerhaft mit Wohnungen zu versorgen. So lebten in Berlin rund 3.700 Flüchtlinge immer noch in Notunterkünften wie alten Kasernen oder Bürogebäuden.



Die Flüchtlingszahlen in Deutschland sind seit einiger Zeit stark rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.