In der Demokratischen Republik Kongo sind Anhänger von Präsident Kabila gegen kirchliche Oppositionelle vorgegangen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, stürmten hunderte Sympathisanten der Regierung die Kathedrale in der Hauptstadt Kinshasa. Sie kündigten an, die Nacht über in der Kirche zu bleiben. Die von der katholischen Kirche unterstützte Opposition hat für morgen einen Protestzug gegen Kabila angemeldet. Dieser ist von den Behörden verboten worden. Bei einer ähnlichen Kundgebung waren im Januar mehrere Menschen von Sicherheitskräften getötet worden.



Die katholische Kirche fordert, dass Kabila die Macht abgibt. Eigentlich endete seine Amtszeit Ende 2016, doch wurden Neuwahlen mehrfach verschoben - zuletzt auf Dezember dieses Jahres.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.