In der Demokratischen Republik Kongo haben Sicherheitskräfte versucht, Demonstrationen gegen Präsident Kabila zu verhindern.

In der Hauptstadt Kinshasa richtete die Polizei zahlreiche Straßensperren ein und ging mit Tränengas gegen Gottesdienstbesucher vor, die sich zu Protesten versammelt hatten. Außerdem sollen Warnschüsse gefallen sein.



Die katholische Kirche im Kongo hatte für heute zu einem Marsch durch Kinshasa aufgerufen. Die gesamte Opposition schloss sich dem Protest an.



Die Behörden haben den Marsch verboten. Die Regierung ordnete im Vorfeld an, das Internet und SMS-Dienste abzuschalten.



Präsident Kabila weigert sich, die Macht abzugeben, obwohl seine Amtszeit offiziell bereits vor einem Jahr endete.

