Die Europäische Zentralbank hält den Leitzins im Euroraum unverändert bei null Prozent.

Die Notenbank setzt auch ihr umstrittenes Programm zum Anleihekauf fort. Dies hat derzeit einen Umfang von monatlich 60 Milliarden Euro. EZB-Präsident Draghi sagte in Frankfurt am Main, man werde diese Geldpolitik bis mindestens Ende Dezember beibehalten, wenn notwendig, auch noch länger. Er betonte, es würden weiterhin substanzielle konjunkturunterstützende Maßnahmen benötigt. Im Herbst wolle der Rat der Notenbank dann über mögliche Änderungen in der Geldpolitik beraten.



Wegen der zuletzt gestiegenen Inflation hatten Experten an die EZB appelliert, von ihrer lockeren Geldpolitik abzurücken.