"Dreamer" in den USA

Die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump hat vor einem Gericht in San Francisco ein weiteres Mal einen Rückschlag erlitten.

Ein US-Bundesrichter entschied, dass das Schutzprogramm für die sogenannten "Dreamer", also die Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind, bis zur endgültigen Klärung weiter bestehen darf. Das Schutzprogramm war unter Ex-Präsident Obama geschaffen worden. Es ermöglicht den rund 800-tausend Einwanderern, legal in den USA zu bleiben und auch dort zu arbeiten. Trump will die Menschen ausweisen.

