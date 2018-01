US-Präsident Trump hat die Entscheidung der Justiz zum Schutzprogramm für junge Migranten als skandalös bezeichnet.

Ein Bundesgericht in San Francisco hatte entschieden, dass der Schutzstatus für junge Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind, vorerst nicht aberkennt werden darf. Erst müsse die Frage endgültig juristisch geklärt werden. Von der Entscheidung sind rund 700.000 als "Dreamer" bezeichnete Migranten betroffen.



Trumps Sprecherin sagte in Washington, der Präsident sei dem Gesetz verpflichtet. Er werde mit Vertretern beider Parteien zusammenarbeiten, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Trump hatte das Dekret seiner Vorgängers Obama im September für ungültig erklärt. Dieses sah eine begrenzte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vor, aber kein Recht auf Einbürgerung.

