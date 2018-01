US-Präsident Trump hat mit abfälligen Äußerungen über Staaten, aus denen Einwanderer kommen, Empörung ausgelöst.

Ein Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros in Genf bezeichnete die Bemerkungen als rassistisch. Die Kommission der Afrikanischen Union sprach von einem inakzeptablen Verhalten. In den USA selbst äußerten sich Senatoren der Republikaner und der oppositionellen Demokraten ebenfalls kritisch.



Medienberichten zufolge hatte Trump bei Beratungen im Weißen Haus über die Einwanderungspolitik gefragt, warum die USA Menschen aus "Drecksloch-Ländern" aufnehmen sollten.



Das Weiße Haus bestritt Trumps Aussage nicht. Ein Sprecher erklärte, der Präsident wolle Einwanderer willkommen heißen, die zur Gesellschaft und zum Wirtschaftswachstum der USA beitrügen und die sich an die großartige Nation anpassten.

