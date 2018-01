Nach den angeblichen abfälligen Äußerungen des amerikanischen Präsidenten Trump über mehrere Staaten hat die Regierung in Südafrika die dortige US-Botschafterin einbestellt.

Diese habe man gebeten, die Worte Trumps zu erläutern, teilte das Außenministerium in Pretoria mit. Über Inhalte des Gesprächs wurde nichts mitgeteilt. Die Afrikanische Union bat zudem die US-Botschafterin bei der Staatengemeinschaft zu einem Treffen. Dabei habe man die Empörung über Trumps Äußerung zum Ausdruck gebracht, sagte ein Sprecher.



Trump soll bei bei Beratungen im Weißen Haus über die Einwanderungspolitik nach Angaben von Teilnehmern Haiti, El Salvador und afrikanische Staaten als "Dreckslöcher" bezeichnet haben. Der Präsident bestreitet dies und wies heute auch Rassismus-Vorwürfe zurück. Trump sagte einem Reporter in Florida, er sei die am wenigsten rassistische Person, die der Journalist jemals interviewt habe.

