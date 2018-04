In drei Bundesländern hat es am Vormittag Razzien wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung gegeben.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wurden die Wohnungen von vier Verdächtigen durchsucht. Ziel der von ihnen gegründeten Vereinigung sei es gewesen, - so wörtlich - "dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen". Die Gruppe habe auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.