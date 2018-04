Es war gespenstisch: Mehrere Stunden lang berieten die Präsidenten der Türkei, Russlands und des Iran über Syrien - ein Land, das sie zum Bombodrom gemacht haben und in dem sie nach Belieben schalten und walten. Dass der syrische Präsident Baschar al-Assad nicht eingeladen war, sprach Bände darüber, wer im Land jetzt das Sagen hat.

Moskau und Teheran haben Assads Herrschaft gerettet - nun ist er auf Gedeih und Verderb von ihnen abhängig und kann bestenfalls ab und an die Rolle des Störenfrieds spielen.

Der Preis für Assads Sieg über die Aufständischen jedweder Couleur war hoch: Syrien liegt in weiten Teilen in Trümmern, das soziale Gewebe ist zerrissen, und Russland und der Iran haben weder das Geld, das Land wieder aufzubauen, noch fühlen sie sich dazu verpflichtet.

Viele Länder sind gescheitert

Als Russland im September vor zwei Jahren in den Krieg eintrat, war klar, wie er ausgehen würde. Weil Moskau immer wieder von seinem Veto-Recht im Weltsicherheitsrat Gebrauch machte, hatte Assad nie etwas zu befürchten - egal, wie viele Fassbomben oder Chlorgasbehälter er über seinem Volk abwerfen ließ.

Gescheitert ist damit der Versuch mehrerer arabischer Staaten, Assad zu stürzen, um die traditionelle Achse Damaskus-Teheran zu brechen. Gescheitert sind auch die USA, die die Regierungsgegner zuerst anfeuerten, ihnen dann aber nicht halfen. Jetzt entledigt sich Amerika auch noch der letzten Möglichkeit, mitzureden, wenn es um Syrien geht. Präsident Trump will die 2.000 Soldaten, die im Norden den Kurden gegen den IS helfen, schnell abziehen - ein Geschenk an den IS, Assad, den Iran, die Türkei und Russland. Sie müssen künftig noch weniger als bisher die USA in ihr Kalkül miteinbeziehen. Damit wird der Westen vollends zum Zuschauer, wenn es um Syrien geht.

Aufarbeitung der Kriegsverbrechen vorantreiben

Was die normalen Menschen in Syrien eigentlich wollen, spielte in Ankara ebenfalls keine Rolle - für sie keine neue Erfahrung, denn die Assads regierten stets mit Terror und Gewalt und ohne ihr Volk zu fragen. Vor dem Kriegsgipfel sagte der iranische Präsident Rouhani, die Zukunft des Landes könne nur vom syrischen Volk bestimmt werden, in freien Wahlen. Richtig - aber genau dies, freie Wahlen, gab es unter den Assads nie.

Doch tatenlos muss der Westen nicht zuschauen. Stattdessen sollten wir alles tun, um den Syrern zu helfen. Dazu gehört, dass die internationalen Hilfsorganisationen das nötige Geld bekommen, um humanitäre Not zu lindern. Dazu gehört, dass wir die syrischen Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, anständig behandeln und sie nicht zu einer verfrühten Rückkehr in die Heimat drängen. Und dazu gehört, dass wir die juristische Aufarbeitung der in Syrien begangenen Kriegsverbrechen vorantreiben. Was die Herren Putin, Erdogan und Rouhani in den kommenden Monaten in Syrien unternehmen, können wir kaum beeinflussen. Aber dennoch dürfen wir die Menschen dort nicht im Stich lassen.