Deutschland, Tschechien und die Slowakei wollen gemeinsam Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Forschung stärken.

Es gebe bereits ein enges Netz von Zusammenarbeit und Austausch, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Gespräch mit ihren beiden Amtskollegen in Berlin. Anlass für das Treffen war die Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags vor etwa 25 Jahren. Damals hatten Deutschland und die Tschechoslowakei nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks ihre Zusammenarbeit auf eine neue Grundlage gestellt. Später erkannten die Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei den Vertrag an, in dem die bestehende Grenze bestätigt und gegenseitige Gebietsansprüche ausgeschlossen werden.