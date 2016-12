Da haben sich drei feine Regierungen zusammengefunden. Russland, der Iran und die Türkei reden davon, dass sie einer politischen Lösung in Syrien den Weg ebnen werden, oder besser dem, was sie so nennen. Aleppo ist zerstört. Da kann man wohl kaum noch von einer politischen Lösung sprechen.

Und nun stellt Russland sich hin und sagt, es sei der Friedensstifter. Es bringt zwei Mitstreiter an den Tisch, deren Verhältnis untereinander durchaus ambivalent ist. Dieses Format sei effektiver als alle anderen, verkündete Außenminister Lawrow vollmundig.

Präsident Wladimir Putin sagt seit Langem, er wolle die von den USA dominierte Weltordnung ablösen. Er stellt sich mehrere Machtzentren vor. Russland soll eins davon sein. Mit dem Dreiertreffen zu Syrien hat Russland das unterstrichen. Da ist erst einmal zweitrangig, welche Länder mit am Tisch sitzen. Hauptsache, die USA fehlen.

Nahost-Experten meinen, wenn sich Russland, die Türkei und der Iran nun einigen, dann könnten sie eventuell tatsächlich eine Waffenruhe in Syrien herbeiführen – immerhin sind sie diejenigen, die militärisch massiv in die Kämpfe dort eingreifen. Insofern sollte man dieses Bündnis nicht einfach so als heiße Luft abtun.

Russland und das spezielle Verhältnis zur Türkei

Voraussetzung ist aber, dass Russland und die Türkei weiterhin miteinander auskommen. Das ist keineswegs gesichert.

Vor einem guten Jahr schoss die Türkei ein russisches Kampfflugzeug ab. Das Verhältnis zwischen den Staaten sank von einem Tag auf den anderen auf den Nullpunkt. Russland drohte mit Vergeltung. Seit dem Sommer wird das Verhältnis mühsam gekittet. Seine Sanktionen gegen die Türkei hat Russland allerdings immer noch nicht vollständig aufgehoben. Die Türkei sitzt am kürzeren Hebel.

Ausgerechnet am Abend vor dem Moskauer Treffen wurde dann Russlands Botschafter in der Türkei erschossen. Dazu auch noch von einem Staatsbeamten, einem Polizisten. Einigen Medien schreiben, er habe der Präsidentengarde angehört, sei sogar von Erdogan ausgezeichnet worden. Solche Verbrechen haben das Potenzial, Kriege herbeizuführen. Dass nichts dergleichen geschah, dass Russland und die Türkei nach dem Mord sogar Geschlossenheit demonstrierten, ist ein Beleg dafür, wie wichtig Russland sein Auftritt als "Friedensstifter" ist. Zumal es mit der Türkei ein NATO-Mitglied an seinen Tisch holt. Das ist ein starkes Symbol.

Keine Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA

Noch allerdings bezieht die Türkei auch Gegenpositionen. Vor allem in Bezug auf das Assad-Regime. Das wurde Mitte der Woche in New York deutlich. Die UN-Vollversammlung beschloss, Kriegsverbrechen in Syrien zu dokumentieren. Russland und der Iran waren dagegen. Der türkische Vertreter verteidigte die Resolution.

Noch ist keineswegs sicher, ob die Dreierrunde Syrien etwas anderes bringen kann als Bomben. Die Allianz, die sich abzeichnet, ist vor allem ein Zeichen dafür, dass wir uns über eine Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA derzeit keiner Illusion hingeben müssen.

Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte das diese Woche auch: Es gäbe praktisch keine direkte Kommunikation mehr mit den Vereinigten Staaten.

Stattdessen droht ein neues atomares Wettrüsten. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat gerade per Twitter angekündigt, die USA müssten ihr Atomwaffenarsenal nachrüsten. Wladimir Putin hat das gleiche am selben Tag für Russland angeordnet. Und hinzugefügt, Russland sei stärker als jeder potenzielle Aggressor. Allianzen von Diktaturen und Atomraketen – das sind keine guten Perspektiven zum Jahresende.

Gesine Dornblüth (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Gesine Dornblüth wurde 1969 in Niedersachsen geboren. Sie studierte Slawistik und promovierte über russische Lyrik. In den 90er-Jahren gründete sie mit ihrem Partner das Büro "texte und toene" in Berlin und produzierte fünfzehn Jahre Alltagsreportagen, Langzeitdokumentationen, politische Analysen aus Russland, der Ukraine, dem Südkaukasus und vom Balkan. Seit Februar 2012 ist sie Korrespondentin von Deutschlandradio in Moskau.