Dreikönigssingen Bundespräsident empfängt Sternsinger - größte Hilfsaktion von Kindern

Bundespräsident Gauck empfängt die Sternsinger (picture alliance / dpa / Gregor Fischer)

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit hat Bundespräsident Gauck in Berlin Sternsinger empfangen.

Die 40 Jungen und Mädchen überbrachten Segenswünsche und sangen Weihnachtslieder. Sie repräsentieren Tausende, die sich in diesen Tagen an der katholischen Dreikönigsaktion beteiligen. Sie gilt als größte von Kindern getragene Hilfsaktion weltweit. In diesem Jahr unterstützt die Aktion vor allem Hilfsprojekte in Kenia und weist auf Folgen des Klimawandels hin. 2016 kamen bei der bundesweiten Sammelaktion rund 46,2 Millionen Euro zusammen.