"Wenn die Welt verrückt geworden ist, dann könnt ihr ja mal wieder was Vernünftiges wählen", so beendete Christian Lindner heute Mittag eine fulminante Rede, in der er begründete, warum die Liberalen nach dem Aus im Bund 2013 eine neue Chance verdient haben.

In Abgrenzung zur AfD, reklamierte der FDP-Vorsitzende für sich und seine Partei eine Politik der Ermutigung, der Vernunft und des Ausgleichs. Die Liberalen haben seit ihrem komplett selbstverschuldeten Aus, einen langen Weg hinter sich gebracht. Unmittelbar nach der Wahlniederlage türmten sich die Herausforderungen. Personelle Erneuerung, inhaltliche Positionierung, vollständige Image-Korrektur und ein Wahlkalender 2014, der vor allem krachende Niederlagen versprach.

Langer Atem war nötig. Den haben die Liberalen gezeigt. Aus Wahlerfolgen in Hamburg und Bremen 2015 wurde im vergangenen Jahr ein Trend nach oben. Und in diesem Jahr begünstigt der Kalender die FDP. Sie wird aller Voraussicht nach mit den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein Westfalen im Mai Rückenwind bekommen.

Vernunft und Besonnenheit als Alleinstellungsmerkmal

Doch Vorsicht! Rückenwind macht einen schneller als man aus eigener Kraft ist und das macht die Sache brandgefährlich. Bundesweit hat sich die FDP immer noch keinen wirklich stabilen Umfragekorridor erkämpft. Christian Lindner hat die Partei nach 2013 in der politischen Mitte gehalten, dort sieht er jetzt Freiraum und Potential.

Angesichts der politischen Konkurrenz ist er klug beraten, auch weiter schrille Töne zu vermeiden. Wenn der Wahlkampf wirklich giftig wird, könnten Besonnenheit und Vernunft sogar Alleinstellungsmerkmale werden. In der Partei selbst, auch im Führungsteam sind die Reihen seit Jahren geschlossen.

Kräfte sammeln in der parlamentarischen Opposition

Wer sich an die Gruseltruppe rund um Brüderle und Rösler erinnert, der weiß: Das war bei der FDP früher alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ja, die Konzentration auf den Hoffnungsträger Lindner ist nach wie vor problematisch, doch es stimmt auch: In der zweiten Reihe existiert eine Mischung aus Männern und Frauen, aus Jüngeren und Älteren, aus Politikern mit Europa- oder landes- oder bundespolitischer Erfahrung.

Für eine grundsätzlich erneuerte Bundestagsfraktion kann das reichen, der Neustart im Bund muss ja nicht gleich auf eine Regierungsbeteiligung hinauslaufen. Kräfte sammeln in der parlamentarischen Opposition und ein Gegengewicht bilden zu den Populisten der AfD, die sich anschicken, den Bundestag zu erobern – auch das sind lohnenswerte Aussichten für die nächste Legislaturperiode, denn dann zählt jeder "vernünftige" Mandatsträger.

Die FDP hat sich eine zweite bundespolitische Chance durch ihre Arbeit in den vergangenen Jahren mehr als verdient.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.